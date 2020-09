Alex Telles, lateral do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Sp. Braga (3-1), no Estádio do Dragão, em jogo da primeira jornada da Liga:

[Dois golos e uma assistência, esteve em especial destaque]

- Não fui só eu, todo o mundo fez um grande trabalho esta noite, prova disso é o resultado. Foi um jogo difícil, sabíamos que o Braga vinha aqui com bom futebol. Não fomos felizes contra o Braga no ano passado, mas sabíamos que em casa tínhamos de ser mais fortes, para começar o campeonato muito forte. Acho que a malta fez um grande trabalho. O espírito do ano passado continua, os que chegaram, também chegaram muito bem. Explicámos como é bom jogar por este símbolo, sabendo do espírito que é jogar cá. Demos todos o máximo, estamos todos de parabéns.

[Qual o impacto que teve na equipa?]

- Fico muito feliz, acredito muito na minha capacidade. Sou uma pessoa que se concentra muito e sou exigente comigo mesmo. O próprio mister me exige muito porque sabe da responsabilidade que tenho. Fico feliz por poder ajudar, com assistências ou com golos, mas o mais importante é que o FC Porto possa sair vencedor.

[Mercado? Fala-se na sua saída…]

- Sou um cara que se foca muito no trabalho, as pessoas acreditam no que querem, falam o que querem nos jornais, mas o mais importante é estar focado no meu trabalho. O mister sabe disso e os meus companheiros também, aconteça o que acontecer, estou focado no clube, estou aqui, estou a jogar.

[Mas está mais próximo de sair ou de ficar?]

- Tenho pessoas que trabalham para mim, eu só tenho de focar naquilo que é o meu trabalho. Se eu soubesse alguma coisa, não precisava de ter pessoas a trabalhar para mim. Tenho pessoas que cuidam disso e tenho é de focar-me no meu trabalho.