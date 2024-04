Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na flash interview da Sport TV, após o empate, em casa, ante o Famalicão (2-2).

«Momento difícil para todos, os nossos adeptos têm toda a legitimidade e razão para assobiar, porque não ganhamos. Estranho foi na última semana, frente ao Vitória de Guimarães, aplaudirem quando perdemos. Estou habituado a públicos exigentes. Mas, quanto ao jogo, é um arrastar do momento. Ao primeiro remate, o adversário marcou. Andamos sempre a correr atrás do prejuízo. Depois há situações muito dúbias quanto a expulsões. Lembro-me do segundo cartão amarelo para o Zaydou. Mas, devíamos ter feito mais e melhor na primeira parte. Está um ambiente difícil, por tudo, e acho que hoje é simples afastar a região Norte do sucesso desportivo.»

«Senti que os treinos foram bons, mas há momentos que são pouco compreensivos dentro da nossa organização e estratégia. Cá para fora, as pessoas não vêm o que é trabalhado. Em dois remates perigosos, o adversário marcou. Este ambiente que se vive não é bom para ninguém. Cabe a nós mudar. Há, também, a infelicidade de a terceira equipa jogar contra nós. Mas, disso, não vale a pena falar mais. Agora, há que baixar a cabeça para depois voltar a levantar.»

O FC Porto é terceiro classificado da Liga, com 59 pontos, e encaixa a terceira jornada consecutiva sem vencer. O cenário poderá se agravar, caso o Sp. Braga vença na visita ao Estoril. Os «guerreiros» poderão igualar os dragões.