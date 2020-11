Sérgio Conceição compareceu na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Santa Clara, relativo à 8.ª jornada da Liga, de rosto fechado. Momentos antes, o treinador do FC Porto tinha assistido à última homenagem a Reinaldo Teles, junto ao Estádio do Dragão e estava ainda visivelmente emocionado.

As primeiras perguntas foram naturalmente sobre o momento especial que marca o dia dos portistas. «É um momento emocionante, um momento forte para nós, família portista, Já disse no último jogo o que sentia sobre o senhor Reinaldo, esse sentimento é comum a todas as pessoas do FC Porto. Uma tristeza muito grande para todos nós, isso é bem visível na forma como estão a viver este momento», começou por destacar.

Um momento emocionante que abalou toda a estrutura, inclusive alguns jogadores, como Pepe, que conhecia bem Reinaldo Teles.

«As emoções estão sempre ligadas à nossa vida, o futebol faz parte da vida, é normal que assim aconteça. Existem jogadores que conheciam bem o aquilo que era o senhor Reinaldo, outros nem tanto, mas, pela atmosfera que existe, percebem a grandeza da pessoa em questão. Nós, treinadores e equipa técnica, não só nessa situação, mas em todos os jogos, procuramos motivar os jogadores. Isso é bem visível nas nossas equipas, na forma determina e ambiciosa, muito aplicada e focada da parte dos jogadores, Isso também tem a ver com o aspeto emocional e com a forma como trabalhamos esse aspeto», destacou ainda.

Na referida cerimónia, Pinto da Costa sentiu-se mal, mas Sérgio Conceição garantiu que o presidente do FC Porto «está bem».