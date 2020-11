O FC Porto vai receber o Tondela, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, no dia 13 de dezembro, um domingo, segundo confirmou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol, um dia depois de realizado o sorteio que colocou a equipa de Paco Ayestaran no caminho dos detentores do troféu.

O jogo terá início às 18h30 e contará com transmissão televisiva na Sport TV1.