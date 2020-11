O Benfica vai defrontar o vencedor do embate entre o Vilafranquense e o Sanjoanense, no Estádio da Luz, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, segundo ditou o sorteio realizado esta quarta-feira na Cidade do Futebol.

O clube da Luz, que afastou o Parades na eliminatória anterior, vai, assim, ter de aguardar por 9 de dezembro, para conhecer o próximo adversário, uma vez que o embate entre o Vilafranquense e o Sanjoananse foi adiado para essa data devido a casos positivos de covid-19 na equipa de São João da Madeira.

Os jogos da 4.ª eliminatória estão agendados para 12 e 13 de dezembro.