Pepe lesionou-se no duelo contra o Paços de Ferreira e teve de ser operado a uma lesão na face. Além do internacional português, também Zaidu está de fora por lesão.



Durante a conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Nacional, da décima jornada da Liga, Sérgio Conceição não confirmou a presença dos dois defesas para o encontro da Supertaça Cândido de Oliveira ante o Benfica, da próxima quarta-feira.



«Como sabem, o Pepe é o nosso capitão. Infelizmente lesionou-se no último jogo depois de algum tempo parado. Essa lesão é fruto do que é o Pepe como jogador e como homem. Em todos os lances, disputa no máximo e com uma vontade enorme de vencer. É a prova mais evidente da sua dedicação. Ficamos tristes por ele, percebo que a ausência dele em campo é notada, mas estará sempre connosco independentemente de estar apto ou não», referiu.



«Se podem jogar a Supertaça? Não sou médico. Temos um departamento médico muito capaz, no qual confio a 100 por cento. Não me cabe responder a isso. Eu queria muito contar com eles, mas são coisas que me ultrapassam e que não controlo. Não sou mágico para meter um jogador clinicamente apto quando não está», acrescentou, depois de ter voltado a ser questionado sobre o duo.



O FC Porto recebe o Nacional este domingo (20h00) e três dias depois defronta o Benfica, em Aveiro.