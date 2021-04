Zaidu e Otávio «dificilmente» vão estar disponíveis para o jogo do FC Porto contra o Vitória, da 28.ª jornada da Liga, revelou Sérgio Conceição.



«O Zaidu vai ser muito difícil estar disponível assim como o Otávio Ainda temos algumas horas e vamos ver a evolução dos dois», referiu, em conferência de imprensa.



O técnico dos dragões abordou ainda as declarações de Fernando Santos, que abriu a porta da seleção nacional a Otávio.



«Em relação às escolhas do Fernando Santos, cabe-lhe decidir. Ficamos contentes quando os jogadores são reconhecidos e chamados à seleção. O Otávio é português, pode ser chamado à seleção e ficaremos muito feliz se isso acontecer», disse.



A receção dos dragões aos vimaranenses está agendada para as 21h00, desta quinta-feira.