Evanilson, avançado do FC Porto, em declarações à Sport TV após a vitória por 1-0 sobre o Gil Vicente:



«Foi a semana mais importante da minha vida. Fiz a estreia com esta camisola, muito pesada, na Champions. Depois fui chamado à seleção olímpica e hoje este golo.»



«No começo tivemos dificuldades para furar a linha deles. Criámos oportunidades, fizemos o golo. Depois tivemos de saber sofrer, por causa da expulsão.»



[sobre a titularidade e a adaptação]



«Os brasileiros demoram um pouco para se adaptarem. Tenho aprendido muito com o mister Sérgio Conceição. Titularidade? Sim, o que for o melhor para a equipa.»