O FC Porto sublinhou, em comunicado, que conseguiu «superar as metas estabelecidas» no acordo com o organismo relativamente ao fair-play financeiro, depois da UEFA ter multado e ameaçado excluir o clube das provas europeias.



Segundo a nota divulgada no site oficial, os dragões referem que vão transmitir ao organismo que rege o futebol europeu que cumpriram o que foi estipulado.



Recorde-se que a UEFA considerou que o FC Porto falhou «ligeiramente» o objetivo, versão que é contrariada pelos campeões nacionais. Como resultado, o clube foi multado em 100 mil euros e corre risco de não participar nas provas europeias.

FC Porto, Futebol SAD supera metas estabelecidas no acordo de fair play financeiro

A Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD tomou conhecimento que o Comité de Controlo Financeiro da UEFA (CFCB) considerou terem sido “ligeiramente incumpridas” as condições do acordo (Settlement Agreement) estabelecido para o preenchimento das regras do fair play financeiro, tendo por base o período terminado na época 20/21.



Contudo, tendo em conta os bons resultados da época finda, a FC Porto, SAD congratula-se por poder informar que já conseguiu superar as metas estabelecidas pelo acordo, o que será formalmente transmitido às instâncias competentes no próximo mês de outubro.





