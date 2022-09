O FC Porto está novamente sob alçada do fair-play financeiro, informou a UEFA num comunicado que prevê duras sanções para os azuis e brancos caso os objetivos não sejam atingidos.



O organismo que rege o futebol europeu comunicou nesta sexta-feira a atualização do acordo com os clubes que estava a monitorizar e afirma que os dragões falharam «ligeiramente» o objetivo.

A consequência disso está explícita no mesmo documento. A Câmara que monitoriza o Fair Play Financeiro impôs «uma multa de 100 mil euros» e decidiu «excluir o clube das provas da UEFA para as quais se qualificar nas próximas três temporadas, a não ser que o resultado agregado dos anos financeiros de 2019, 2020, 2021 e 2022 esteja de acordo com os requerimentos de break-even» acordados entre FC Porto e UEFA.