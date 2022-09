Marko Grujic continua em tratamento e a realizar trabalho de ginásio, ao passo que Wilson Manafá, perto da recuperação plena após a lesão sofrida no final de 2021, continuou em treino integrado condicionado esta quinta-feira, na sessão de trabalhos do FC Porto, no Olival.

O médio e o lateral-direito são os dois únicos nomes no boletim clínico do FC Porto, a dois dias da deslocação a Barcelos, para o jogo ante o Gil Vicente, da 5.ª jornada da I Liga (sábado, 20h30).

O FC Porto volta a treinar às 10h30 de sexta-feira, no Olival. Às 12h30, o treinador dos dragões, Sérgio Conceição, faz a antevisão da partida de Barcelos, em conferência de imprensa.