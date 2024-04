Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o triunfo por 3-1 ante o Vitória, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Os dragões estão na final, marcada para 26 de maio, ante o Sporting:

«Eu conquistei já 15 títulos aqui como treinador e jogador e basta uma derrota para toda a gente esquecer isso. Assim como eu esqueço, passado é passado. O que importa agora é o jogo com o Casa Pia. Temos de acabar bem a época e depois disputar esse título contra o Sporting na final da Taça de Portugal.»

[Quando Francisco Conceição e Pepê melhorarem na última decisão e no último passe, quem os consegue parar:]

«Não sei. Parar em que sentido? No crescimento e na evolução deles? Os médios e os avançados, quando ganham mais essa valia de, além de desequilibrarem no um para um, serem extremamente rápidos na condução, virtuosos nesse momento de um para um, quando definem bem e concluem bem, aí temos jogadores de top mundial e eles têm qualidade e potencial para isso.»