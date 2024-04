Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o triunfo por 3-1 ante o Vitória, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Os dragões estão na final, marcada para 26 de maio, ante o Sporting:

[Consolo a Galeno depois de substituído, mais precisamente no momento do 3-1 e no final:] «O Galeno tem feito uma época muitíssimo boa. Fez uma Liga dos Campeões fantástica, dá tudo, todos os dias, do que pedimos nessa ambição, nessa determinação, no trabalho que fazemos todos os dias. Depois, há dias em que se está mais ou menos inspirado na hora de meter a bola dentro da baliza. Mas todo o trabalho que ele faz, para mim é que é importante, o que consegue dar à equipa e depois o que deu desde que voltou para o FC Porto. É um jogador profissional acima da média, com uma qualidade enorme. Por isso as duas oportunidades falhadas pelo Galeno, não foram falhadas por ele, mas sim por todo o grupo, porque o grupo sente isso.»