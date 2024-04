O FC Porto está na final da Taça de Portugal, no Jamor. Depois de ter vencido a primeira mão por 1-0, os dragões voltaram a derrotar o V. Guimarães por 3-1.

A equipa de Álvaro Pacheco até marcou primeiro, logo no primeiro minuto do encontro, por Afonso Freitas, mas o conjunto azul e branco conseguiu completar a reviravolta no Dragão.

Taremi, Francisco Conceição e Pepê assinaram os golos do FC Porto, que vai assim defrontar o Sporting na final da Taça de Portugal, no Jamor, que está marcada para o dia 26 de maio.