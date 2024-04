O FC Porto venceu no Dragão o V. Guimarães por 3-1 e apurou-se para a final da Taça de Portugal, onde vai defrontar o Sporting.

Depois do triunfo em Guimarães há duas semanas por 1-0, a equipa de Sérgio Conceição voltou a impor-se, agora em casa, com golos de Taremi (de penálti aos 26m), Francisco Conceição (45+2m) e Pepê, aos 75 minutos. O Vitória entrou com o pé direito, com um golo de Afonso de Freitas logo aos 59 segundos, mas acabou por cair nas meias-finais.