Francisco Conceição, em declarações na flash-interview da Sport TV, após a vitória do FC Porto sobre o V. Guimarães por 3-1

(homem do jogo) «Vimos de um período difícil. Por uma ou outra coisa, as coisas não surgiram nos últimos jogos. Entrámos mal, com um golo. Representar este emblema é dar tudo. Vimos de dias difíceis, conseguimos dar a volta, marcar golos. Chegámos à final, agora queremos o título no último jogo da temporada.»

(buscar o foco) «Sofrer esse golo podia fazer a equipa entrar numa espiral negativa. Não foi isso que aconteceu. Demos tudo, agora queremos muito ganhar este título, este clube vive de troféus. Vem aí o campeonato agora.»

(taça não é salvação) «O campeonato não podemos ganhar, não estivemos à altura do FC Porto. Estamos na final da Taça de Portugal, fizemos uma boa Liga dos Campeões. Agora queremos ganhar a final.»

(mensagem para os adeptos) «Somos um grupo muito forte. Damo-nos todos muito bem, queremos muito ganhar títulos. Precisamos de estar unidos para conseguirmos os objetivos.»