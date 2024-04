FIGURA: Francisco Conceição

Que grande jogo do extremo. Mostrou desde cedo ser o mais inconformado da equipa após a desvantagem. Investiu em lances individuais pela direita, galgou metros com bola à procura de ferir a defesa do Vitória, foi travado em falta num lance que condicionou Manu Silva com cartão amarelo aos 35m, foi também travado por Charles no lance que dá o penálti do 1-1 e, depois de já ter tentado o golo, fez mesmo o 2-1 em cima do intervalo. Numa boa combinação pela direita com João Mário, apareceu na área para rematar certeiro de pé direito. Uma noite em cheio que acabou com a aprovação da plateia do Dragão – não só, mas muito – quando foi substituído ao minuto 85.

MOMENTO: Francisco Conceição opera a reviravolta (45+5m)

Um golo em cima do intervalo pode, mediante o contexto de um jogo (no caso, também de uma eliminatória), ser determinante. E o de Francisco Conceição, no quinto de seis minutos de compensação, acabou por ter grande influência. Deu o 2-1 ao FC Porto, a reviravolta no jogo e colocou o Vitória com desvantagem de dois golos na meia-final. Foi também o ponto alto numa grande primeira parte do extremo do FC Porto, que rematou certeiro de pé esquerdo após combinação com João Mário.

OUTROS DESTAQUES

Pepê: fez, na segunda parte, o golo que fechou o marcador e a eliminatória no Dragão, numa noite em que começou desde cedo, na primeira parte, a mostrar-se ativo no jogo e na ligação defesa-ataque do FC Porto, após a desvantagem. Foi dos que mais procurou dar de si à equipa na primeira parte, que acabou já com a vantagem dos dragões por 2-1. Tentou variar o jogo com passe longo, deu linhas de passe e também tentou de forma individual criar desequilíbrios. A exemplo, a arrancada em que provoca o cartão amarelo a Jota Silva.

Mehdi Taremi: pela primeira vez titular no FC Porto em 2024, acabou por ser importante no resultado. Com a eliminatória igualada e o FC Porto em desvantagem no Dragão, fez o 1-1 de penálti aos 26 minutos, após falta assinalada a Charles sobre Francisco Conceição, com recurso ao vídeo-árbitro. Longe das marcas de golos das três épocas anteriores, marcou pelo segundo jogo seguido e chegou aos oito golos pelo FC Porto em 2023/24.

Afonso Freitas: aposta no corredor esquerdo do Vitória, foi o primeiro protagonista do jogo, logo aos 59 segundos, com o desvio à boca da baliza que deu a vantagem aos minhotos e a igualdade na eliminatória. Primeiro golo da época, porém insuficiente no desfecho do jogo. Sairia ao intervalo, depois de ter apresentado algumas queixas no final da primeira parte, após o 2-1.

Romário Baró: entrou para os 20/25 minutos finais e deu uma resposta positiva. Fez a assistência para o 3-1 de Pepê.

João Mário: de volta ao onze inicial, o lateral-direito mostrou empenho e fez a assistência para o 2-1 de Francisco Conceição.

Manu Silva: apesar da derrota e apesar de amarelado na primeira parte, o central do Vitória deixou indicadores também positivos de competitividade e esforço, com alguns desarmes e cortes importantes a evitarem males maiores para o Vitória.

Alan Varela: consistência e rigor no meio-campo do FC Porto, no capítulo do passe e na construção da equipa e também nos duelos ganhos a adversários.

Tomás Händel: exibição combativa no meio-campo do Vitória. O médio mostrou vontade, mostrou-se bem na definição, no passe e nos duelos com os adversários.