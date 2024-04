Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o triunfo por 3-1 ante o Vitória, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Os dragões estão na final, marcada para 26 de maio, ante o Sporting:

[Reação da equipa após ficar empatada no primeiro minuto e importância da presença na final:]

«Acho que nenhuma estatística dá ânimo. O que dá ânimo é o trabalho, a forma com preparamos o jogo, isso dá ânimo a que se ganhe jogos. Não ganhámos nada, ganhámos uma presença na disputa de um título e isso é que é importante. A primeira vez que o adversário vai à baliza, consegue fazer golo. Acho que estivemos bem nos diferentes momentos do jogo, conseguimos três golos e podíamos ter feito mais. Sei que o Álvaro se agarra à oportunidade no fim da primeira parte, eu não me agarro a todas as outras. Foi um resultado justo, mas podíamos ter feito mais quatro ou cinco golos, fazendo um jogo muito competente a todos os níveis e também no emocional. Não era fácil, de acordo com o passado recente. Sofrendo um golo aqui, o Vitória empatando a eliminatória, mas nesse capítulo também fomos adultos.»

[Quão importante foi a assistência e os minutos que Romário Baró jogou:]

«O Romário foi o que é como jogador, na definição no último passe para o Pepê e noutras situações positivas no jogo. Ele esteve já duas vezes emprestado, quis sempre começar a época com o Romário porque acredito no potencial. E quando se dá oportunidade, é aproveitá-las.»