O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, detalhou o negócio que levou Samuel Portugal do Portimonense para o Dragão. O dirigente portista explicou que o clube comprou vinte por cento do guarda-redes brasileiro, de 28 anos, por um milhão de euros.



«Contrariamente ao que alguns jornais noticiaram, comprámos 20 por cento dos direitos desportivos do jogador por um milhão de euros. Temos opção não obrigatória, mas esperemos exercê-la, para comprar mais percentagens com o decorrer do tempo, se ambos entendermos, sinal de que isto resulta», disse, em declarações ao jornal «O Jogo».



Samuel começou a dar os primeiros passos no futebol no Junior Team e foi destaque do campeonato Paranaense de sub-17, chamando a atenção do Coritiba. Estreou-se como profissional aos 21 anos no Metropolitano, passando pela Portuguesa, pelo EC Água Santa e no Anápolis, sempre por empréstimo do Coritiba aé chegar ao Portimonense.



O guardão assinou até 2027 pelos portistas.