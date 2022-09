O FC Porto oficializou a contratação de Samuel Portugal, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



Os campeões nacionais informam que o guarda-redes, recrutado ao Portimonense, assinou até 2027. O jogador de 28 anos chega ao clube portista depois de três anos no Algarve - cumpriu 65 jogos pela equipa principal.



«Estou muito grato pelo meu trabalho ter sido reconhecido e por chegar a um grande como o FC Porto. Para chegar aqui, foi bastante difícil. Trabalhei arduamente, focado e determinado, sempre com a consciência de que tudo tinha um propósito. Agradeço a Deus por ter chegado aqui e é mais um objetivo cumprido na minha carreira. Tenho vários, mas agora é um passo de cada vez, sempre focado em busca de novos objetivos», referiu, em declarações aos meios do clube.



Samuel começou a dar os primeiros passos no futebol no Junior Team e foi destaque do campeonato Paranaense de sub-17, chamando a atenção do Coritiba. Estreou-se como profissional aos 21 anos no Metropolitano, passando pela Portuguesa, pelo EC Água Santa e no Anápolis, sempre por empréstimo do Coritiba.



Samuel, que vai usar a camisola 94 dos azuis e brancos e rivalizar com Diogo Costa, Cláudio Ramos e Meixedo, revelou que falou com Sérgio Conceição antes de assinar.



«Espero muito trabalho, falei com o mister por telefone e amanhã vou conhecê-lo. Sei que a exigência dele é para o bem do clube, para irmos atrás de títulos. Gosto disso e quero que nos juntemos todos em prol do FC Porto», disse ainda.



O valor do negócio não foi revelado, mas o nosso jornal sabe que FC Porto e Portimonense chegaram a acordo por uma verba a rondar os quatro milhões de euros.