(em atualização)

O Benfica goleou no Seixal o Sp. Braga por 4-1, em jogo da jornada 10 da fase de apuramento do campeão nacional de juniores.

Num jogo muito importante para as contas do título, as águias já venciam por 4-0 aos 39 minutos.

Os arsenalistas ainda reduziram nos últimos instantes da primeira parte e foram mais pressionantes na etapa complementar, mas não conseguiram voltar a encurtar a distância.

Com este resultado, o Benfica passa a somar 21 pontos e fica a três do líder Sp. Braga quando faltam jogar-se ainda quatro jornadas até ao fim da prova. As águias têm vantagem num eventual confronto direto com os arsenalistas, já que na primeira volta perderam por 3-2.