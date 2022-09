A camisola utilizada por Zaidu no jogo que deu o título ao FC Porto na Luz contra o Benfica foi colocada no museu do clube.



Durante as cerimónias de aniversário do clube, o presidente dos dragões, Pinto da Costa, decidiu entregar a camisola ao museu, fazendo esta parte da coleção pessoal do dirigente que se encontra no espaço «O presidente», recentemente renovado.



Recorde-se que Zaidu tinha oferecido a camisola usada no jogo da Luz ao dirigente portista durante as celebrações do título. O nigeriano foi, recorde-se, o autor do golo que decidiu o jogo já nos instantes finais.



O espaço tem também uma Nossa Senhora de Fátima igual à que Pinto da Costa ofereceu ao Papa João Paulo II, em 2003, e um quadro representativo desse momento da autoria do mestre António Bessa. Além disso, há ainda um troféu celebrativo do Penta, do escultor Zulmiro de Carvalho, e a Medalha de Mérito da Cidade do Porto – Grau Ouro, atribuída pela autarquia ao líder do FC Porto em maio de 1985.