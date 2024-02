A presença de Otávio Ataíde foi a principal novidade no treino do FC Porto, desta quinta-feira, de preparação para a receção ao Rio Ave, da 20.ª ronda da Liga.



O central brasileiro, recrutado no fecho da janela de transferências ao Famalicão, já esteve às ordens de Sérgio Conceição, conforme explicam os portistas na nota do treino publicada no site oficial.



Em sentido contrário, Gonçalo Borges e Marcano não estiveram no relvado, uma vez que continuam a fazer tratamento às respetivas lesões. Além do duo de lesionados, Zaidu e Taremi, que estão ao serviço dos respetivas seleções, estiveram ausentes.



O FC Porto volta a treinar esta sexta-feira, às 10h30, no Olival. Hora e meia depois, Conceição vai falar aos jornalistas em conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Rio Ave, agendado para as 20h30 do próximo sábado.