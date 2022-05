Zaidu aproveitou a folga concedida por Sérgio Conceição para ir assistir ao jogo do Mirandela.

O internacional nigeriano deslocou-se a Macedo de Cavaleiros para ver o encontro da equipa que representou entre 2017 e 2019 antes de se transferir para o Santa Clara.



O lateral esquerdo do FC Porto viu o Mirandela perder por 1-0, resultado que confirmou a descida do clube do Campeonato de Portugal ao distrital.



Recorde-se que os dragões só iniciam a preparação para o Clássico com o Benfica na próxima terça-feira.