Stephen Eustáquio, médio do FC Porto, foi eleito o melhor médio da Liga em setembro, recolhendo 15,08 por cento dos votos.

O médio do FC Porto ficou à frente de Enzo Fernández, do Benfica, que teve 13,49 por cento da votação e de Godwin, do Casa Pia, com 12,7 por cento.

Durante o período em causa, Eustáquio foi titular em todos os jogos do mês, marcou um golo e fez duas assistências, nas três vitórias e um empate dos dragões.