O Estádio do Dragão recebeu esta quinta-feira a 40.ª Assembleia Geral da European Leagues [Ligas Europeias], organizada este ano pela Liga Portugal, onde estiveram representados mais de mil clubes de 40 ligas profissionais do velho continente.

Jacco Swart, diretor geral das ligas europeias, acompanhado por Pinto da Costa, manifestou-se «muito feliz» por o evento ter lugar num «estádio lindo» e multiplicou-se em elogios ao FC Porto.

«O Dragão é um estádio lindo, o FC Porto é um clube fantástico e o último de fora dos Big Five a ganhar a Liga dos Campeões. Defendemos que os jogos sejam imprevisíveis e que as competições só se decidam no final, por isso achamos que o FC Porto é um caso de estudo e um exemplo muito bom do que é ter sucesso a nível interno e europeu», destacou Swart.