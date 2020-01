O golo de Moussa Marega na vitória do FC Porto por 2-1 ante o Sporting tornou o avançado maliano como o primeiro jogador a marcar em Alvalade e no Estádio da Luz na mesma época, ao serviço do clube azul e branco, neste século.

Marega fez o primeiro golo do jogo ante a equipa orientada por Silas no domingo, depois de, em agosto, ter feito o segundo golo do triunfo por 2-0 na casa do Benfica, no duelo da terceira jornada da Liga.

O jogador africano igualou o mesmo feito que outros jogadores do FC Porto já tinham conseguido, mas antes do novo século. Zahovic fê-lo em 1998/1999, além de Kostadinov em 1990/1991 e em 1991/1992 e de Lemos, em 1970/1971.

Olhando a este século, outros jogadores do FC Porto já tinham marcado na casa de leões e águias, mas nunca na mesma época em ambos os recintos: casos de Costinha, Radamel Falcao e Hulk.

O golo de Marega em Alvalade:

Dragões marcam quase o dobro na Luz

Num olhar aos clássicos do FC Porto em Lisboa neste século, os dois golos da vitória de domingo permitiram um maior equilíbrio no que toca aos golos marcados na comparação entre Alvalade e Luz. Ainda assim, é na casa do Benfica que os portistas mais tomam o gosto do golo: quase o dobro face ao registado ante os leões.

No novo século, o FC Porto marcou apenas 14 golos em 26 deslocações a Alvalade entre todas as competições, cerca de metade dos 27 marcados em 25 idas à Luz.

Em Alvalade, foram estes os homens-golo do FC Porto desde 2000: Marega, Soares, Felipe, Falcao, Sektioui, Hulk, Lisandro, Bruno Alves, Quaresma, Jorginho, Jorge Costa, Costinha e Pena, além de um autogolo de Naby Sarr. Na Luz, Hulk marcou três vezes, Herrera, Lucho e Mangala duas, além de um golo cada de Zé Luís, Marega, Maxi, Aboubakar, Varela, Jackson, James, Maicon, Moutinho, Falcao, Guarín, Quaresma, Pepe, McCarthy, Costinha, Deco, Capucho e Maric.