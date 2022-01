Anunciado como reforço do Dallas FC, da MLS, Nanu despediu-se do FC Porto através de uma publicação nas redes sociais.



«Quero agradecer ao FC Porto, ao presidente, estrutura, staff, equipa técnica, aos meus colegas, à claque Super Dragões e aos adeptos por tudo. Somos uma família. Este ano é nosso, na raça», escreveu o lateral-direito, que se encontra na CAN ao serviço da Guiné-Bissau.



Otávio, Evanilson e Wilson Manafá fizeram questão de deixar uma mensagem ao defesa. O internacional português desejou boa sorte e frisou estar a torcer por Nanu assim como Evanilson. Já Manafá desejou apenas sorte ao colega.