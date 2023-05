Pepe alcançou a marca dos 250 jogos pelo FC Porto no triunfo do passado domingo frente ao Boavista (1-0) e assinalou o registo com uma mensagem de amor dirigida ao clube do Dragão.

«Significa muito para mim porque o FC Porto é um clube que vou ser grato para o resto da minha vida. Chegar a esta marca de 250 jogos para mim é muito gratificante. É um clube que eu amo, que gosto muito, onde fui sempre bem acarinhado e onde as pessoas me tratam muito bem», começou por referir numa mensagem-vídeo publicada nas plataformas do clube.

O central de 40 anos, que renovou recentemente por mais uma temporada, fala ainda na necessidade de retribuir tudo o que o clube lhe proporcionou. «É sempre muito especial, desde o primeiro dia em que cheguei aqui, até ao dia de hoje, para mim, são momentos de muita aprendizagem com tudo o que o clube me disponibiliza. Sinto-me muito feliz por fazer parte desta família e por ser mais um para poder ajudar o nosso clube», destacou ainda.