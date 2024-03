Jorge Nuno Pinto da Costa formalizou esta quinta-feira a recandidatura à presidência do FC Porto, juntando-se a André Villas-Boas e a Nuno Lobo na corrida às eleições que estão marcadas dentro de um mês, para 27 de abril.

Poucas horas depois de Nuno Lobo, foi a vez de Pinto da Costa formalizar também a candidatura no último dia do prazo definido pelos regulamentos, já dois dias depois de Villas-Boas, o primeiro a entregar as assinaturas necessárias.

O presidente em exercício do FC Porto, que avança para um histórico 16.º mandato consecutivo, dirigiu-se ao museu do clube para entregar mais de duas mil assinaturas a Lourenço Pinto, presidente da Mesa da Assembleia Geral. «Não é pelo passado que me candidato, é pelo futuro», referiu pouco depois de entregar as assinaturas.