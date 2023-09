36 dias em silêncio.



Sérgio Conceição não fala aos jornalistas desde o dia 8 de agosto, véspera da Supertaça Cândido de Oliveira.



O treinador recebeu ordem de expulsão no encontro de abertura da temporada nacional e faltou à conferência de imprensa pós-jogo. Punido com um jogo de castigo e 23 dias de suspensão, o técnico portista remeteu-se ao silêncio e não falou aos jornalistas nem na véspera, nem depois das partidas da Liga contra Moreirense, Farense, Rio Ave e Arouca.



Significa, portanto, que Conceição não compareceu a nove das dez conferências de imprensa desta época. No entanto, o técnico do FC Porto pode finalmente quebrar o silêncio nesta quinta-feira, dia que antecede o jogo do FC Porto frente ao Estrela da Amadora - o clube vai anunciar ainda esta quarta-feira se o treinador fará ou não a conferência de antevisão.



Na preparação para a visita à Reboleira, Conceição já contou, de resto, com Diogo Costa e Nico González enquanto Taremi (Irão) e Bernardo Folha (sub-21 de Portugal) ainda não regressaram dos compromissos das seleções.



Nota ainda Romário Baró, Pepe e Grujic que fizaram treino integrado condicionado. Já Gabriel Veron, que ficou de fora da lista de inscritos na Champions, realizou apenas tratamento.



O Estrela-FC Porto, partida inaugural da ronda cinco da Liga, está agendado para as 19h15 da próxima sexta-feira.