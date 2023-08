Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, apanhou um jogo de castigo e uma suspensão de 23 dias devido à expulsão e consequentes desacatos com Luís Godinho na Supertaça, diante do Benfica.

O técnico portista foi castigado por três ilícitos: a expulsão, os insultos à equipa de arbitragem e a demora em sair de campo após a expulsão, pagando ainda 12.444 euros pelas três multas que lhe foram impostas.

Recorde-se que o jogo de castigo devido à expulsão já foi cumprido pelo treinador na jornada inaugural da Liga, frente ao Moreirense.

A suspensão por 23 dias, por outro lado, ainda está por concluir.