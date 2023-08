A Supertaça saiu cara ao FC Porto. Além de ter perdido o troféu para o rival Benfica, os dragões tiveram mais de 25 mil euros em multas relativas à partida.

Quase metade dessa quantia é relativa aos castigos aplicados a Sérgio Conceição que, no total, vai ter de pagar mais de 12.400 euros.

Também Pepe, devido à expulsão e às ofensas à equipa de arbitragem que lhe valeram dois jogos de suspensão, terá de pagar 2.550 euros.

O restante valor está relacionado com mau comportamento do público (5.610 euros), ao facto de ninguém do lado dos dragões ter falado após a partida (4.300 euros) e com outras incidências da partida, como cartões amarelos e o atraso no início do jogo.

Mas também o Benfica saiu de Aveiro com uma conta avultada em termos de multas.

As águias vão ter de pagar 7.650 euros devido ao comportamento dos adeptos, e mais 350 pelos cartões amarelos vistos pelos jogadores ao longo da partida.

De referir ainda que no mapa de castigos publicado pelo Conselho de Disciplina da FPF consta a informação de que foram instaurados processos disciplinares aos dois clubes.