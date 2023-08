Sérgio Conceição não vai fazer a habitual conferência de lançamento ao jogo com o Moreirense, que marca a estreia do FC Porto no campeonato.

Depois de ter sido expulso na Supertaça que os dragões perderam para o Benfica, o técnico vai ficar em silêncio na antevisão ao jogo agendado para segunda-feira, em Moreira de Cónegos.

O FC Porto treinou neste sábado no Olival, enquanto Veron e Evanilson continuam a realizar tratamento.