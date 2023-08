O relatório de Luís Godinho, árbitro do clássico da Supertaça entre Benfica e FC Porto, refere que Sérgio Conceição o insultou mais do que uma vez, depois de ter recebido ordem de expulsão.

Segundo pode ler-se no documento ao qual o Maisfutebol teve acesso, o técnico dos dragões reclamou que João Neves, médio das águias, devia ter sido expulso, e lembrou outras ocasiões em que Godinho mostrou cartão vermelho a jogadores do FC Porto, como Danilo e Luis Díaz.

«Após a expulsão do treinador principal da equipa B, senhor Sérgio Conceição, o jogo esteve interrompido quatro minutos por este se recusar persistentemente a sair da área técnica, e das imediações do terreno de jogo. Para além de não acatar a ordem de expulsão, o mesmo continuou proferindo palavras insultuosas e ofensivas para o árbitro, gritando: «Vai para o caralho... és um artista... tendencioso... já não é a primeira nem a segunda. Foi o Danilo, foi o Luis Díaz e agora não expulsas o João Neves... és fraco, fraco, fraco, muito fraco», lê-se.

Ainda de acordo com Luís Godinho, Sérgio Conceição voltou a dirigir-se ao juiz do encontro após o fim dos 90 minutos, e já depois da entrega de prémios. Junto aos balneários, Conceição voltou a proferir «as palavras insultuosas e ofensivas proferidas aquando da sua expulsão aos 90+6 minutos».

O relatório fala ainda da expulsão de Pepe, instantes antes do episódio com Sérgio Conceição. Godinho refere que o capitão do FC Porto «despiu a camisola e mostrou-a de forma provocatória em direção aos adeptos da equipa A [Benfica» quando se dirigia para os balneários.

«Ao passar pelo quarto árbitro, disse: "Vocês são muito fracos"», escreveu ainda Luís Godinho.

O que se lê no relatório do árbitro:

«1 - O jogo iniciou-se 3 minutos depois da hora prevista devido ao atraso da equipa B (FC Porto)

2 - Entre o minuto 62.20 e 63.10 o jogo esteve interrompido devido ao arremesso para dentro do terreno de jogo de duas tochas vindas do topo norte, onde se localizava adeptos afetos à equipa A (SL Benfica). Foi necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros presente no jogo para a retirada das mesmas.

3 - Após o jogador número 3 da equipa B (Senhor Kléper Ferreira [Pepe]) ser expulso aos 89 minutos por conduta violenta, o mesmo, junto ao quarto árbitro, despiu a camisola e mostrou-a de forma provocatória em direção aos adeptos da equipa A. Ao passar pelo quarto árbitro, disse: «vocês são muito fracos».

4 - Após a expulsão do treinador principal da equipa B, senhor Sérgio Conceição, o jogo esteve interrompido quatro minutos por este se recusar persistentemente a sair da área técnica, e das imediações do terreno de jogo. Para além de não acatar a ordem de expulsão, o mesmo continuou proferindo palavras insultuosas e ofensivas para o árbitro, gritando: «Vai para o caralho... és um artista... tendencioso... já não é a primeira nem a segunda. Foi o Danilo, foi o Luis Díaz e agora não expulsas o João Neves... és fraco, fraco, fraco, muito fraco»

5 - Após o término do jogo e da respetiva cerimónia de entrega de prémios, quando a equipa de arbitragem se dirigia para o seu balneário, o árbitro foi interpelado nas escadas de acesso pelo treinador principal da equipa B, senhor Sérgio Conceição. No sentido de saber o motivo que levou à sua expulsão. Após o árbitro ter explicado os motivos, o mesmo reiterou as palavras insultuosas e ofensivas proferidas aquando da sua expulsão aos 90+6. («Vai para o caralho... és um artista... tendencioso... já não é a primeira nem a segunda. Foi o Danilo, foi o Luis Díaz e agora não expulsas o João Neves... és fraco, fraco, fraco, muito fraco» e acrescentou, gritando: andas a brincar com o meu trabalho... já tens uma história contra nós... és uma vergonha».).»