Pepe foi suspenso por dois jogos devido à expulsão na Supertaça frente ao Benfica.

O internacional português foi castigado com um jogo devido ao cartão vermelho direto por falta sobre Jurasek, e com outro jogo pelas ofensas à equipa de arbitragem, depois de ter repetido «são fracos», primeiro ainda no relvado e depois junto ao quarto árbitro Fábio Veríssimo.

Pelas ofensas, o defesa vai também pagar uma multa no valor de 1530 euros.

Recorde-se que Pepe já cumpriu um jogo de suspensão na jornada inaugural da Liga frente ao Moreirense. O próximo jogo dos dragões é contra o Farense.