Sérgio Conceição protagonizou um momento insólito nos descontos da Supertaça.

Com o FC Porto a perder por 2-0 com o Benfica, o treinador dos dragões foi expulso por Luís Godinho após protestos e recusou deixar o banco.

«Não saio. Fico aqui», repetiu o treinador enquanto o quarto árbitro, Fábio Veríssimo o tentava convencer a deixar o banco.

Luís Godinho pediu depois a Marcano, capitão de equipa, para convencer o técnico, mas nem assim Conceição aceitou sair de campo.

Só após uma conversa com Luís Godinho e quase cinco minutos após a expulsão, o Conceição saiu do banco, fazendo-o a bater no peito.