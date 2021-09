Toni Martínez leva esta temporada já três golos em quatro encontros da Liga e desperta atenções em Espanha. O jogador do FC Porto deu uma entrevista à Cadena Ser em que falou sobre a temporada a nível particular e da equipa. Fez uma análise ao plantel, ao grupo da Liga dos Campeões e frisou: «O nosso objetivo principal é sermos campeões e queremos demonstrar que o FC Porto é o melhor clube de Portugal».

«Estou muito contente por começar a época como tinha acabado a última, com golos e com a equipa a vencer. Espero que se continue assim», disse Toni Martínez.

«Este é clube de elite, de Champions League, um dos melhores do Mundo, é preciso conquistar as oportunidades e depois segurá-las. Creio que é o que estou a fazer e isso permite-me ter um peso na equipa que não tinha quando cheguei», disse o avançado, que apontou que em Portugal encontrou as condições para fazer sobressair o seu futebol.

«Portugal deu-me a estabilidade, tanto no Famalicão, como no FC Porto. Encontrei um sítio onde estou tranquilo e feliz pela forma como estão a sair as coisas.»

Questionado sobre o jogo da Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid, Toni Martínez afirmou: «Primeiro temos um jogo em Alvalade que será muito, muito difícil e que já estamos a preparar porque queremos voltar ao nosso lugar, ser campeões. Mas, sem tirar os olhos da Champions porque é normal que os jogadores, queiram ou não, gostem sempre mais destes jogos grandes.»

«No ano passado fizemos uma grande época na Liga dos Campeões e espero que, no mínimo, se possa repetir este ano. Apesar de saber que estamos num grupo muito difícil», apontou o avançado espanhol, que brincou sobre o plantel dos colchoneros, que conseguiram a contratação de Griezmann ao cair do pano.

«Não está mal, não está mal, mas nós também temos as nossas armas e vamos tentar utilizá-las ao máximo. Acho que vai ser um grande jogo.»

«Sabemos da importância que a Champions tem para o clube, mas temos consciência de que o grupo é difícil, e o nosso objetivo principal é sermos campeões e queremos demonstrar que o FC Porto é o melhor clube de Portugal.»

O entrevistado falou a Toni Martínez sobre o plantel portista e os jovens da formação como Fábio Vieira e Francisco Conceição. «Temos uma equipa muito competitiva, com jovens de grande qualidade. Não podemos deixar de falar do Vitinha, que esteve emprestado ao Wolverhampton na época passada, e do João Mário, que tem jogado todas as jornadas. Temos um grupo de miúdos que têm estado fortes e vão conquistando minutos na equipa principal. Têm muito para aprender, mas têm uma qualidade brutal», destacou, falando depois sobre a permanência de Corona na equipa.

«É importante que Corona tenha ficado. Inconscientemente, afeta sempre pensar quem sai e quem entra, mas já está fechado o mercado. Quem ficou está a 100 por cento e sabemos que temos um plantel para dar que falar esta época.»

Faltam golos na seleção espanhola, apontaram a Toni Martínez. «A única coisa que eu posso fazer é estar feliz pelos menos companheiros e continuar a fazer golos para bater à porta da Seleção.

«Fiquei feliz pelo Abel [Ruiz] ter sido convocado, significa que Luis Enrique está atento à nossa liga. Sei que a única forma de lá estar é continuar a marcar golos, e continuar em bom nível.»

Toni Martínez foi ainda questionado sobre a transferência de Cristiano Ronaldo para o Manchester United e até a possibilidade de um regresso do craque português ao Sporting.

«Creio que o regresso ao Sporting foi mais um desejo do que uma possibilidade, creio eu. Com o que ele faz em todos os jogos, creio que é para continuar a jogar ao nível do clube com que assinou. Está à vista com o que ele fez no último jogo [pela seleção com um bis e o recorde de melhor marcador de sempre de seleções].»

«Talvez continue a jogar até aos 50 anos, com a capacidade física que tem», apontou.