O FC Porto necessita de um encaixe financeiro significativo agora em janeiro. É dono hoje da melhor e mais consolidada equipe em Portugal. Tem na reserva um substituto imediato que chegou a peso de ouro: 15 milhões de euros por Pepê. Vários são os motivos que levaram o clube a negociar Luis Díaz com o Liverpool. Mas há um ponto (nem tão) oculto que impactou na decisão: a instabilidade dos rivais nesta altura da temporada.

Não bastasse o momento especial, com vários jovens da formação valorizados e em destaque, os dragões olham pelo retrovisor e percebem um Benfica ainda muito inconstante (dentro e fora das quatro linhas) e, principalmente, um Sporting que, mesmo tendo força e qualidade para recuperar o vistoso futebol de outrora, tem enfrentado uma queda de rendimento preocupante.

Seguramente, a leitura destes cenários é feita por quem está sentado no conforto do escritório e da redação do jornal. É uma visão muito mais administrativa e comunicacional do que tático e técnico. É um olhar frio e calculista, no caso. Mas o futebol não é pensado, falado ou escrito. É jogado, senhoras e senhores!

Do outro lado, até porque é fácil de imaginar a cena, Sérgio Conceição vai brigando contra uma senhora dor de cabeça no arranque de 2022. Haja suco de maracujá, Ben-u-ron ou, sei lá, Yoga para acalmar. Perdeu Sérgio Oliveira e Corona, duas referências da história recente azul e branca, e, nas últimas horas, vê Luis Díaz, o grande destaque do futebol português, de saída para (merecidamente) jogar na Premier League, num negócio que pode atingir 60 milhões de euros.

Já dizia o velho ditado: a ocasião faz o ladrão. Com o Tottenham no cangote e o FC Porto disposto a vender, o Liverpool, que busca rejuvenescer o ataque (Roberto Firmino, Mané e Salah estão na casa dos 30 anos), agiu mais rápido e garantiu a principal transferência deste mercado de inverno europeu. Um passo à frente na carreira do craque colombiano de 25 anos. A ver quais vão ser os passos dentro de campo dos dragões.



