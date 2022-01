Luis Díaz vai ser jogador do Liverpool.

O colombiano muda-se para a equipa de Jurgen Klopp por 45 milhões de euros no imediato, mais 15 milhões por objetivos, pelo que o negócio pode atingir um valor máximo de 60 milhões de euros.

Curiosamente o Tottenham já tinha também apresentado uma proposta de 45 milhões de euros, mais 10 milhões por objetivos, a qual foi aceite pelo FC Porto, mas o jogador resistiu sempre a mudar-se para a equipa londrina, à espera que algo melhor aparecesse. Nesse sentido, o Liverpool, que já tinha o jogador referenciado, avançou nas últimas horas em força e levou a melhor, por escolha exatamente de Luis Díaz, que não teve dúvidas sobre que destino dar à carreira.

O avançado colombiano vê assim premiada a excelente temporada que estava a realizar no Dragão com a transferência para um dos melhores clubes do mundo. Em seis meses explosivos no FC Porto, realizou 28 jogos e marcou 16 golols, 14 dos quais na Liga Portuguesa. Tem ainda cinco assistências, quatro das quais no campeonato.