O FC Porto voltou a treinar esta quinta-feira ainda sem Manafá, em tratamento a uma lesão grave no joelho e com Pepe, Iván Marcano e João Mário a realizarem treino condicionado.

O central João Marcelo, o lateral João Mendes e o avançado Gonçalo Borges trabalharam às ordens de Sérgio Conceição, tal como tem vindo a suceder nas últimas semanas.

O nigeriano Zaidu, que esteve ao serviço da já eliminada Nigéria na Taça das Nações Africanas (CAN), ainda não se juntou ao restante plantel.

O FC Porto prossegue a preparação do duelo com os insulares esta sexta-feira, pelas 10h30 no Olival. A receção aos insulares, a contar para a 20.ª jornada da Liga, está agendada para domingo, a partir das 20h30.