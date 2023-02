O FC Porto deslocou-se aos Barreiros na 18.ª jornada da Liga 2022/23 e bateu o Marítimo por 2-0.

Num jogo marcado por quatro cartões vermelhos, os dragões saíram vencedores graças a golos de Wendell e Galeno, aos 50 e 55 minutos, respetivamente.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição , o adjunto Vítor Bruno, o médio portista Bernardo Folha e o maritimista Pablo Moreno foram expulsos do encontro que deixa os dragões a oito pontos do líder Benfica e com menos uma partida disputada.

O Marítimo continua no penúltimo lugar.

FICHA DE JOGO