O FC Porto preparou nesta manhã o jogo com o Atlético de Madrid e Sérgio Conceição recebeu uma boa notícia: Marko Grujic esteve no relvado.

O sérvio falhou os últimos jogos dos dragões por lesão, mas nos 15 minutos abertos à imprensa já surgiu integrado, pelo que, aparentemente, está recuperado e disponível para o jogo na capital espanhola.

O FC Porto viaja nesta terça-feira para Madrid, onde vai defrontar o Atlético no primeiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/23 e cuja transmissão pode acompanhar no Maisfutebol, via digital, ou na TVI.