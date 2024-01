O FC Porto foi multado em 765 euros por causa do… operador de redes sociais.

No relatório que consta no documento do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, lê-se que «apesar de alertado pelo Delegado da Liga/Campo antes do início do jogo [frente ao Moreirense], o operador de redes sociais (Alessandro Raposo – licença 15449) não envergou o coleto identificativo da sua função, mas apenas a devida credencial, durante todo o jogo».

Além desta coima, os dragões foram ainda multados em 714 euros devido a cânticos dos adeptos em alusão ao Benfica, e em 3190 euros devido a engenhos pirotécnicos.

Por sua vez, o Benfica também foi multado devido ao comportamento dos adeptos na receção ao Boavista: 714 euros devido a insultos proferidos contra o guarda-redes dos axadrezados, 1275 euros pela exibição de uma tarja não permitida nas bancadas, e 9560 euros devido a uso de engenhos pirotécnicos.

Além disso, as águias foram ainda multadas em 3672 euros por se terem atrasado tanto no início do jogo como no início da segunda parte.

Por último, também o Sporting foi multado em 1910 euros devido ao uso de engenhos pirotécnicos por parte dos adeptos, que originaram ainda uma multa de 918 euros devido a insultos proferidos contra o Vizela.

Os vizeleneses, equipa da casa, foram multados em 510 euros, também por causa de artefactos pirotécnicos.