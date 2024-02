Nico González diz-se confiante ultrapassar o Arsenal nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«Estou convencido de que vamos passar. Quem não é do FC Porto não acredita nisso, mas estou convencido de que vamos ganhar ao Arsenal em casa e de que vamos a Londres discutir a eliminatória. O que posso garantir é que vamos lutar em cada minuto dos dois jogos da eliminatória e dar tudo», afirmou o médio do FC Porto em declarações à revista Dragões.

Nico diz-se ainda ciente de que a nível interno o FC Porto é «sem dúvida, a melhor equipa» e destaca o subida na qualidade do futebol praticado pela equipa: «Creio que o empate que tivemos no dérbi com o Boavista foi um momento-chave. Foi uma situação que nos fez crescer muito a todos, sobretudo em termos de compromisso e intensidade. Isso está a ajudar-nos a sentirmo-nos superiores aos nossos adversários nos jogos.»

O FC Porto defronta o Arsenal no Estádio do Dragão nesta quarta-feira, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.