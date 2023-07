Nico González já está no Porto.

O jogador viajou para a Cidade Invicta nas últimas horas e mantém-se à espera do acordo total entre os clubes, de forma a poder cumprir as formalidades para assinar contrato. Isto porque nesta altura ainda há detalhes a acertar, numa transferência a título definitivo com opção de recompra.

A viagem de Nico González para Portugal, no entanto, tal como já estava previsto, indica que as partes acreditam resolver os pormenores pendentes muito em breve.

O médio de 21 anos pode então tornar-se o segundo reforço de Sérgio Conceição para a nova época, ele que é um produto da formação de La Masia e na época de estreia pela equipa prinncipal, em 2021/22, fez 37 jogos pelo Barcelona.

Na época passada esteve cedido ao Valencia e já este verão não foi incluído na digressão do Barça ao Estados Unidos, o que abriu a hipótese ao FC Porto de contratar o jogador. Agora já está na Invicta e em breve deve ser oficial.