Homenageado na Gala Quinas de Ouro por ter-se tornado recentemente no jogador de campo mais velho a atuar e a marcar num jogo da Liga dos Campeões, Pepe foi questionado sobre a divisão no FC Porto, onde as fraturas foram evidentes na Assembleia-Geral que foi suspensa devido a confrontos entre sócios.

«Não sou diretor. Ainda sou jogador. Acho que está a decorrer uma investigação e cabe às pessoas mais capacitadas falar. Eu simplesmente trato de jogar futebol e de defender o meu clube como capitão e procuro dar sempre o meu melhor para dar alegrias aos adeptos», disse o capitão do FC Porto em declarações aos jornalistas.

«Divisão? Dentro de campo não sinto isso. Sinto que os adeptos nos apoiam e que estão com a equipa. É agradecer e que continuem a acreditar em nós. Isto ainda não acabou, há muito campeonato pela frente e vamos dar o máximo», acrescentou, procurando virar o foco para o aspecto desportivo.

«Quando perdemos com o Estoril, eu disse que está no começo. Ainda falta muito. Temos de melhorar, como o nosso mister fala. Estamos nesse processo e vamos melhorar para no final da temporada conquistarmos os objetivos do clube», apontou.

Pepe falou depois sobre o prémio recebido, que admitiu ter bastante significado. «Chegar aos 40 anos e poder marcar um golo na Champions e ser o jogador mais velho de campo a marcar, é fruto do trabalho de hoje, mas também desde a formação, onde comecei a dar os primeiros passos em busca do sonho de ser um atleta profissional.»

E abordou o percurso imaculado de Portugal rumo ao Euro 2024. «O próprio mister falou que não precisámos de calculadora. Estamos todos orgulhosos. Foi um apuramento excelente. Fiz dois jogos, pude também dar um pouco do meu contributo, mas sinto-me muito orgulhoso dos meus companheiros», referiu, recordando também Fernando Santos, antecessor de Roberto Martínez.

«Não vou entrar por esse caminho. Quando há uma troca de treinador, há sempre mudança. Não tenho de desvalorizar o mister Fernando Santos e valorizar o mister Roberto Martínez. O Fernando Santos deu o seu melhor por Portugal, conseguiu dois títulos pela nossa Seleção e elevar bastante o nosso nível. (...) Todos chegaram aqui e puseram a sua sementezinha para sermos o que somos hoje no futebol», concluiu.