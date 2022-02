Sérgio Conceição acredita que Diogo Costa estará disponível para ocupar a baliza do FC Porto no clássico frente ao Sporting, agendado para esta sexta-feira (20h15), no Estádio do Dragão. O guarda-redes lesionou-se em Arouca e foi substituído por Marchesín, mas deve recuperar em pleno para a receção ao campeão nacional.

«A decisão sobre o guarda-redes terá a ver com o Diogo estar em condições em termos físicos ou não, não penso nos próximos jogos. Hoje apresentou melhorias e vamos ver a evolução até à hora do jogo. Mas estou confiante de que pode recuperar, sim», disse o técnico.

João Mário recuperou igualmente de lesão e está preparado para regressar ao onze, após um período de adaptação de Bruno Costa ao lado direito da defesa: «O Manafá, foi uma infelicidade. A saída do Nanu estava prevista e o Corona também saiu no marcado de janeiro. O Bruno Costa tem jogado ali e bem, embora seja um jogador com caraterísticas diferentes. Ele e o João foram trabalhados para isso, porque compete-nos encontrar soluções, mas são casos diferentes. O João Mário para mim, neste momento, é um lateral direito, enquanto o Bruno é um médio. O João está com os níveis neste momento de acordo com aquilo que eu espero e vamos ver. Um jogará como lateral direito.»

Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto falou ainda sobre as diferentes opções para o flanco esquerdo ofensivo, após a saída de Luis Díaz para o Liverpool: «O Luis é um jogador excecional mas já saiu, nada a fazer. Agora, temos o Pepê que pode jogar na esquerda, o Galeno, o Otávio que pode jogar na esquerda com o Francisco na direita ou até outra opção que não tenha falado agora.»

Para além de Stephen Eustáquio, Rúben Semedo e Galeno, os dragões inscrevem ainda Fernando Andrade nesta reabertura do mercado em janeiro. O brasileiro apresenta-se como mais uma solução ofensiva no plantel azul e branco.

«É um jogador com que contamos. Ele esteve muito tempo parado, está na fase final da sua recuperação, já está a treinar connosco e espero que o Fernando seja igual a si próprio, porque é um trabalhador incrível. Eu posso metê-lo a guarda-redes que ele dá uma boa resposta, porque ele é assim. Sabemos o problema que ele teve na Arábia Saudita, fez a recuperação aqui e é uma pessoa de que o grupo gosta muito, embora a sua reintegração não seja por isso, porque eu não faço favores», concluiu Sérgio Conceição.