A Prime Video divulgou esta quarta-feira as primeiras imagens do «Senhor Presidente - O Campeonato de uma Vida», uma série documental de três episódios sobre a vida de Pinto da Costa, que vai ser lançada pela plataforma em 2024.

Trata-se de uma produção nascida de uma parceira da Prime Video com a SPi e o FC Porto, através da qual Pinto da Costa dá acesso à sua intimidade, num relato na primeira pessoa. A série conta ainda com a participação da família, amigos e de muitas figuras com quem o presidente portista se cruzou, nomes como José Mourinho, Florentino Peréz, Joan Laporta, Angel Gil, Paulo Futre, Madjer, Deco, Pepe ou até o ex-Presidente da República Ramalho Eanes.

A série tem a assinatura de Cristina Arvelos, que além de autora é também produtora executiva, e de Pedro Lopes. A realização é da responsabilidade de Bruno Pinhal, Paulo Menezes e Graça Castanheira.

«Senhor Presidente - O Campeonato de uma Vida» junta-se assim a outros documentários do mundo do desporto em Portugal, como «Factory of Dreams: Benfica», «Eu Amo o Benfica» e «Quintana: Um Guerreiro Extraordinário».