O Cruzeiro anunciou esta quarta-feira a contratação de Gabriel Verón, confirmando uma notícia já avançada pelo Maisfutebol. O avançado brasileiro será cedido por um ano, até final de 2024.

Embora o Cruzeiro não refira nada, para já, o Maisfutebol sabe que o empréstimo contempla uma opção de compra fixada em 10 milhões de euros e que o clube brasileiro assume a totalidade do salário do jogador.

O FC Porto, recorde-se, pagou 10,2 milhões de euros ao Palmeiras para contratar Gabriel Veron na época passada. No Dragão, fez apenas 26 jogos e, por questões disciplinares e físicas, acabou relegado para a equipa B.

No total, pela equipa principal do FC Porto Verón realizou 628 minutos, dos quais 195 foram na Taça de Portugal e Taça da Liga. Somaram-se ainda mais 44 minutos na Champions, 386 na Liga e três minutos na Supertaça.

Feitas as contas, cada minuto jogado por Verón na equipa principal custou, só no preço que foi pago pelo passe, cerca de 16 200 euros (!).

SEJA BEM-VINDO, GABRIEL VERON! ✍️💙



O atacante de 21 anos é o novo reforço do Cruzeiro. O jogador chega por empréstimo do Porto, com contrato até o fim de 2024.



Que venham muitos gols e sucesso! ⚽#FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/WZrxfsnpNY